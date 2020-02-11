Из-за сильных порывов ветра и налипания мокрого снега жители 380 населенных пунктов в 11 областях Украины остались без электричества. Об этом 11 февраля сообщила Госслужба Украины по ЧС (ГСЧС)

Сотни городов Украины и тысячи жителей ДНР остались без света из-за непогоды © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

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В настоящее время аварийные бригады облэнерго восстанавливают энергоснабжение.

Кроме того, шквалистый ветер сорвал крыши со 101 здания. Во Львовской области без кровли остались более 50 жилых домов.

По прогнозам Гидрометцентра, 11 февраля в Карпатах ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду, метель и снежные лавины.