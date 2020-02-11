По информации ГСЧС, порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Сильнее всех из за непогоды пострадали Ивано-Франковская и Львовская области. Там оказались обесточенными 93 и 75 населенных пункта соответственно.
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В настоящее время аварийные бригады облэнерго восстанавливают энергоснабжение.
Кроме того, шквалистый ветер сорвал крыши со 101 здания. Во Львовской области без кровли остались более 50 жилых домов.
По прогнозам Гидрометцентра, 11 февраля в Карпатах ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду, метель и снежные лавины.