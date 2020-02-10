Инцидент произошел 2 февраля в вагоне поезда, который следовал от станции «Полежаевская» до «Улицы 1905 года». Позднее видеозапись пранка появилась в интернете.
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На ней видно, как молодой человек падает на пол и бьется в конвульсиях. Его сообщники при этом кричали, что парень заражен коронавирусом.
Среди пассажиров началась паника, люди стали выбегать на ближайшей станции. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Один из участников розыгрыша Каромат Джаборов задержан.
Пранкеру грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным ВОЗ на 10 февраля, заражению коронавирусной инфекцией подверглись более 37 тысяч человек. Всего погибли 910 человек, две смерти произошли за пределами материкового Китая.