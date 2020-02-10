Шутники, устроившие розыгрыш на тему коронавируса в московском метрополитене, попали под следствие. Об этом 10 февраля сообщает в Telegram-канале Украина.ру

Инцидент произошел 2 февраля в вагоне поезда, который следовал от станции «Полежаевская» до «Улицы 1905 года». Позднее видеозапись пранка появилась в интернете.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

На ней видно, как молодой человек падает на пол и бьется в конвульсиях. Его сообщники при этом кричали, что парень заражен коронавирусом.

Смертельный коронавирус. Украинские отели не хотят иметь дело с китайцами © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк Каромат Джаборов задержан.

Пранкеру грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным ВОЗ на 10 февраля, заражению коронавирусной инфекцией подверглись более 37 тысяч человек. Всего погибли 910 человек, две смерти произошли за пределами материкового Китая.