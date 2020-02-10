Связи подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета с сотрудниками СБУ уже доказаны. Об этом 10 февраля замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил РБК-Украина

Дело Шеремета. Яна Дугарь прошла проверку на полиграфе © Facebook, Виктория Вагнер

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«Это не "возможные связи", а вполне конкретные. Это их контакты и их общение (с сотрудниками СБУ, — ред.), которое было далеким от дружеского. Это более чем дружеское общение дает следствию основания считать, что необходимо проверять больше десяти сотрудников СБУ на предмет их совместной деятельности. Что сейчас и проводится», — заявил он.

Российский журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля. Задержать вероятных убийц, среди которых есть участники так называемой АТО в Донбассе, смогли в декабре прошлого года.