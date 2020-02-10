Согласно официальным данным, граждане Украины Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко въехали в Боснию 31 января. Спустя два дня, 2 февраля, Бойко и Зайцев были арестованы полицейскими.
Третий украинец сумел избежать ареста. По данным боснийских следователей, он въехал в Венгрию днем позднее.
У задержанных обнаружили 100 тыс. боснийских марок ($56 тыс.). Местонахождение остальных 2,6 млн марок ($1,46 млн) пока не известно.
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Мошенники не дают показаний, однако полицейские выяснили, что украинцы в Сербии приобрели карты Сбербанка, после чего, используя специально программное обеспечение, изымали средства из банкоматов в Боснии.