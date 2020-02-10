За 53 часа трое украинцев в Боснии похитили 2,7 млн местных марок (более $1,5 млн) в банкоматах российского «Сбербанка». Полиция задержала двоих из них с $56 тыс., третий мошенник с большей частью суммы выехал из страны. Об этом на днях сообщило местное издание Sarajevo Times

Согласно официальным данным, граждане Украины Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко въехали в Боснию 31 января. Спустя два дня, 2 февраля, Бойко и Зайцев были арестованы полицейскими.

Сбербанк, Нацбанк и таможня: Царев рассказал, чем Зеленский готов поделиться с Хорошковским © из открытых источников | из открытых источников | Перейти в фотобанк избежать ареста. По данным боснийских следователей, он въехал в Венгрию днем позднее.

У задержанных обнаружили 100 тыс. боснийских марок ($56 тыс.). Местонахождение остальных 2,6 млн марок ($1,46 млн) пока не известно.

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Мошенники не дают показаний, однако полицейские выяснили, что украинцы в Сербии приобрели карты Сбербанка, после чего, используя специально программное обеспечение, изымали средства из банкоматов в Боснии.