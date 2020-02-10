Ранее правительство обязало «Нафтогаз» с января продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF. При этом указанная в полученных украинцами платежках за январь цена превысила обещанную на более чем 2 тысячи гривен (5,2 тысячи рублей).
«Не хочу сейчас раскрывать цену на импорте, мы порадуем потребителей, когда пересмотрим цену на февраль. Летом мы прогнозируем существенное падение цены», — заявил Коболев.
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Тем временем советник президента Украины Игорь Новиков обвинил «Нафтогаз» в завышенных ценах на газ для потребителей в январе и пообещал передать главе государства справку о совершении преступлений против энергетической безопасности страны.
В то же время депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что власти Украины завышают цену на газ для населения, чтобы оплачивать внешний долг страны.