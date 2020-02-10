Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что потребителей «порадуют» после пересмотра цены на газ на февраль, а существенно ее снизить могут уже летом. Он сказал об этом в интервью РБК-Украина 10 февраля

«Какого...»: советник Зеленского получил платежку за газ и пошел жаловаться президенту © Украина.ру/Стрингер

«Не хочу сейчас раскрывать цену на импорте, мы порадуем потребителей, когда пересмотрим цену на февраль. Летом мы прогнозируем существенное падение цены», — заявил Коболев.

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Тем временем советник президента Украины Игорь Новиков обвинил «Нафтогаз» в завышенных ценах на газ для потребителей в январе и пообещал передать главе государства справку о совершении преступлений против энергетической безопасности страны.

В то же время депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что власти Украины завышают цену на газ для населения, чтобы оплачивать внешний долг страны.