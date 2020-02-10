Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил освободить от должностей ряд чиновников, в том числе главу Кордайского района Жамбылской области, где произошли массовые беспорядки. Об этом сообщила пресс-служба главы государства 10 февраля

В МВД Казахстана назвали количество пострадавших во время массовых беспорядков и причину конфликта © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

«В связи с событиями в Кордайском районе <…> Токаев поручил акиму (главе местного исполнительного органа — ред.) Жамбылской области А. Мырзахметову освободить от занимаемых должностей заместителя акима области по социальным вопросам С. Курманбекову, акима Кордайского района Б. Байтоле за серьезные упущения в работе», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

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Кроме того, казахстанский лидер поручил министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву освободить от занимаемых должностей начальника департамента полиции Жамбылской области и начальника отдела полиции Кордайского района.

Тем временем для устранения последствий массовой драки была создана правительственная комиссия. Расследование инцидента взял под контроль генпрокурор Казахстана.