Он уточнил, что кандидатура Шовковского — это пока только предложение и серьезно эту идею в Кабмине еще не обсуждали.
Также премьер отметил, что сейчас правительству нужен новый человек, который будет координировать экономические вопросы. Он предложил эти обязанности возложить на нового вице-премьера.
«Много вариантов сейчас обсуждается. Мы хотим усилить экономический блок, потому что у нас фокус на привлечение инвестиций. Точно в правительстве нужен человек, который будет координировать блок экономики, энергетики и инфраструктуры», — подчеркнул премьер.
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