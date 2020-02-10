Бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский может стать министром молодежи и спорта. Об этом 9 февраля сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире ICTV

«Я уважаю их мнение»: Гончарук советуется с Богданом и Ермаком о кандидатах на должности министров © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также премьер отметил, что сейчас правительству нужен новый человек, который будет координировать экономические вопросы. Он предложил эти обязанности возложить на нового вице-премьера.

«Много вариантов сейчас обсуждается. Мы хотим усилить экономический блок, потому что у нас фокус на привлечение инвестиций. Точно в правительстве нужен человек, который будет координировать блок экономики, энергетики и инфраструктуры», — подчеркнул премьер.

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