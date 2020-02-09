«Погибли 10 человек. В числе получивших ранения пять наших сотрудников, трое из которых получили огнестрельные ранения. Полицейские оружия не применяли. В результате пожара пострадали 25 частных домов», — рассказал замминистра МВД.
По его данным, в групповой драке участвовали около 70 человек. В села были отправлены дополнительные силы из трех районов.
При этом, по словам замминистра, агрессивно настроенная молодежь отказывалась подчиняться требованиям полицейских и применяла к ним силу. Конфликт распространился еще на два села и сопровождался поджогами.
К месту прибыли силы полиции и Нацгвардии, после чего конфликт был локализован.
«Восемь человек погибли на месте, двое после оперативного вмешательства в связи с травмами несовместимыми с жизнью через 12-21 часов после операции», — уточнила замминистра здравоохранения Казахстана Лязат Актаева.
Вечером 7 февраля в 19.00 на окраине села Масанчи Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, между которыми началась групповая драка. На место прибыли полицейские. Калайчиди назвал причиной массовых беспорядков дорожный конфликт.