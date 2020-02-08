Главная ошибка казахстанской оппозиции состоит в том, что она тормозила ту мобилизационную повестку, которую предлагали власти страны. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Казахстан готов отказаться от смертной казни © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

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Политолог добавил, что хотя Запад требовал, чтобы Казахстан, будучи демократическим государством, поддерживал свою оппозицию, первый президент Нурсултан Назарбаев всегда побеждал с результатом около 90%.

По его словам, политический протест в Казахстане больше ушел в кофейни, где молодые люди собираются для проведения каких-либо дискуссий, а также в социальные сети, где сегодня присутствуют все оппозиционные настроения.

Полетаев также отметил, что власти страны стали предлагать критически настроенным гражданам программу так называемого «слышащего государства», когда любой желающий может подать заявку на проведение митинга, причем, по его мнению, это решение действует эффективно.