Фракция «Европейская солидарность» требует от властей ускорить евроинтеграцию для скорейшего вступления Украины в ЕС и НАТО. Об этом 7 февраля на своей странице в Facebook заявил экс-президент Украины, лидер «Евросолидарности» Петр Порошенко

«Мы требуем от власти ускорения евроинтеграционных процессов. Как единственная государственная оппозиционная сила — готовы поддерживать любые шаги власти, которые приближают нас к ЕС и НАТО», — заявил Порошенко.

По пути Порошенко: почему падает доверие к Зеленскому © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Новый президент вроде подтвердил европейский и евроатлантический курс Украины. Новая Верховная Рада по инициативе команды Европейская Солидарность — проголосовала постановление о неизменности именно такой стратегии», — добавил лидер «Евросолидарности».

Больше новостей о НАТО и ЕС читайте в Telegram-канале Украина.ру

Порошенко также напомнил, что в мае 2020 года состоится Парламентская ассамблея НАТО, и Украине необходимо «добиться, чтобы Ассамблея обратилась к главам государств и правительств стран-членов НАТО с призывом предоставить Украине План действий относительно членства». Выполнение плана обяжет НАТО принять в свой состав страну, когда та его выполнит.

По мнению экс-президента, сейчас у Украины есть чуть ли не последняя возможность получить ПДЧ в среднесрочной перспективе.

«Упустим шанс — потомки не простят!» — подчеркнул Порошенко.