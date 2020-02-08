«Мы требуем от власти ускорения евроинтеграционных процессов. Как единственная государственная оппозиционная сила — готовы поддерживать любые шаги власти, которые приближают нас к ЕС и НАТО», — заявил Порошенко.
Он также отметил, что во времена его президентства курс на вступление в ЕС и НАТО был закреплен в Конституции.
«Новый президент вроде подтвердил европейский и евроатлантический курс Украины. Новая Верховная Рада по инициативе команды Европейская Солидарность — проголосовала постановление о неизменности именно такой стратегии», — добавил лидер «Евросолидарности».
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Порошенко также напомнил, что в мае 2020 года состоится Парламентская ассамблея НАТО, и Украине необходимо «добиться, чтобы Ассамблея обратилась к главам государств и правительств стран-членов НАТО с призывом предоставить Украине План действий относительно членства». Выполнение плана обяжет НАТО принять в свой состав страну, когда та его выполнит.
По мнению экс-президента, сейчас у Украины есть чуть ли не последняя возможность получить ПДЧ в среднесрочной перспективе.
«Упустим шанс — потомки не простят!» — подчеркнул Порошенко.