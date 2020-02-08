Заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым для Украины потерян навсегда, является полезным сигналом для президента Украины Владимира Зеленского, который дает ему свободу действий. Об этом политолог Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру 7 февраля

По словам Абзалова, таким образом госсекретарь США дал понять, что Вашингтон не хочет проводить у себя конференцию крымскотатарских народов.

«Его спрашивали именно об этом. А еще хотели деньги у него собрать на это дело, что само по себе забавно… Зеленский выстраивал свою политику исходя из того, что Крым мы сейчас не обсуждаем, он находится "за полем" обсуждений. А в представлении Помпео Крым находится за полем международной политики вообще… Это неплохой сигнал для Зеленского», — отметил эксперт.

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Он пояснил, что это является хорошим «остужающим» заявлением, которое может позволить снизить градус противостояния вокруг этой темы, так как внешней поддержки по этому вопросу больше нет.

По словам Абазлова, это значит, что теперь Зеленский может заниматься экономикой и двигать различные процессы в стране без оглядки на улицу, подпиткой которой улицы была именно внешняя составляющая.

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