Пособие разрабатывалось пять месяцев. В его создании участвовали профессора и преподаватели Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, Узбекского государственного университета мировых языков, Национального университета Узбекистана, а также известные местные журналисты.
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«Данное руководство заполнило пробел. Оно станет важным источником информации не только для будущих, но и для действующих журналистов», — заявил заместитель председателя Комитета по вопросам науки, образования и здравоохранения Сената Махмуджон Парпиев.
Каждый том пособия для работников СМИ издан тиражом в тысячу экземпляров.