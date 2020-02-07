В Узбекистане выпустили десятитомное пособие для журналистов, посвященное медиалингвистике, редактированию и другим профессиональным областям. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщил Sputnik Узбекистан

Атака на свободу слова. Как в Украине будут контролировать СМИ и журналистов © Facebook, Sergiy Tomilenko | Перейти в фотобанк разрабатывалось пять месяцев. В его создании участвовали профессора и преподаватели Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, Узбекского государственного университета мировых языков, Национального университета Узбекистана, а также известные местные журналисты.

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«Данное руководство заполнило пробел. Оно станет важным источником информации не только для будущих, но и для действующих журналистов», — заявил заместитель председателя Комитета по вопросам науки, образования и здравоохранения Сената Махмуджон Парпиев.

Каждый том пособия для работников СМИ издан тиражом в тысячу экземпляров.