Опираясь только на общее историческое прошлое, нельзя строить прочные двусторонние отношения. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Дмитрий Абзалов

Абзалов: Перед встречей Путина с Лукашенко США попытались надавить на Россию через Помпео © РИА Новости, Александр Натрускин

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«Именно экономическая интеграция может стать важным фактором в развитии двусторонних отношений и сможет удержать в орбите, потому что на одной исторической памяти это сделать сложно. Необходима конкретная рациональная позиция. Москва показывает новую политику в Средней Азии, более экономизированную, технократическую», — говорится в сообщении.

В июле этого года в Санкт-Петербурге состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества, основанной лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

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