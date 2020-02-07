По словам политолога, с одной стороны, Россия занимает более жесткие позиции, например, по отношению к Белоруссии, но с другой — начинает интенсивно работать со странами, которые находятся в экономической зоне влияния.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
«Именно экономическая интеграция может стать важным фактором в развитии двусторонних отношений и сможет удержать в орбите, потому что на одной исторической памяти это сделать сложно. Необходима конкретная рациональная позиция. Москва показывает новую политику в Средней Азии, более экономизированную, технократическую», — говорится в сообщении.
В июле этого года в Санкт-Петербурге состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества, основанной лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.
С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте