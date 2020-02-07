Пожар охватил станцию технического обслуживания, которая находится на улице Резервной.
Отмечается, что в мастерской находится несколько автомобилей. На месте работают спасатели и пожарные. Информации о пострадавших пока нет.
Пожар охватил станцию технического обслуживания, которая находится на улице Резервной.
Отмечается, что в мастерской находится несколько автомобилей. На месте работают спасатели и пожарные. Информации о пострадавших пока нет.
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