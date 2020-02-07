В одном из спальных районов Киева загорелась станция технического обслуживания с автомобилями внутри. Об этом 7 февраля сообщает Киев Оперативный в Facebook

Пожар охватил станцию технического обслуживания, которая находится на улице Резервной. Отмечается, что в мастерской находится несколько автомобилей. На месте работают спасатели и пожарные. Информации о пострадавших пока нет.