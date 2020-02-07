Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что обжаловал в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) свое увольнение после того, как украинские суды отказались восстановить его в должности. Он рассказал об этом в интервью «Украинским новостям» 7 февраля

Виктор Шокин: бывший генпрокурор, с помощью которого Порошенко хотел получить крупную взятку © скриншот с видео 24tv.ua

Экс-генпрокурор также сообщил, что подал жалобу в ЕСПЧ.

«Если Европейский суд примет такое решение [о восстановлении в должности] и когда он примет, то я думаю, что я должен это сделать. По закону Украина должна выполнять все решения ЕСПЧ», — сказал Шокин.

Он также уточнил, что суды на Украине отказали ему в рассмотрении иска о восстановлении в должности в связи с тем, что прошли сроки давности обжалования его увольнения.

Решение о восстановлении в должности, по его словам, продиктовано заявлением бывшего вице-президента США Джо Байдена, который якобы заявил, что «руководит Украиной, что он, прошу прощения, опустил президента и Украину», и Шокину стало «больно за страну».

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История с увольнением Шокина начала широко обсуждаться после того, как в сентябре 2019 года Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. СМИ сообщали, что Трамп мог просить о расследовании в отношении сына Байдена, который входил в состав совета директоров украинской компании Burisma.

При этом опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения Шокина, который и занимался расследованием деятельности Burisma.