По данным ведомства, во время мероприятий контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда установили, что иностранцы являются участниками лирической комедии «Идеальный свидетель» и, согласно их заявлению, нет оснований не допускать их на гастроли.
Но стражи украинской границы выяснили, что двое из российских актеров посещали Крым не через украинскую границу, как того требует Киев. В Крыму они принимали участие в съемках фильма. Пограничники отказали им во въезде и проставили запрет на посещение страны сроком на три года.
«Однако граждане РФ вновь были остановлены во время мероприятий пограничного контроля и были не пропущены в Украину… Им продлен срок запрета до 10 лет. Другим 4 гражданам России проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года в соответствии с нормами Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства"», — говорится в сообщении.