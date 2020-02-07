Украинские пограничники запретили российским актерам Елене Кориковой, Павлу Баршаку и Игорю Ливанову въезд в страну на десять лет за попытку пересечь границу после того, как им запретили въезд на три года. Об этом 7 февраля сообщает Госпогранслужба Украины

Дважды в одну и ту же реку. Названа причина жесткого запрета на въезд в Украину российским актерам © РИА Новости, Владимир Корнев | Перейти в фотобанк

Но стражи украинской границы выяснили, что двое из российских актеров посещали Крым не через украинскую границу, как того требует Киев. В Крыму они принимали участие в съемках фильма. Пограничники отказали им во въезде и проставили запрет на посещение страны сроком на три года.

«Однако граждане РФ вновь были остановлены во время мероприятий пограничного контроля и были не пропущены в Украину… Им продлен срок запрета до 10 лет. Другим 4 гражданам России проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года в соответствии с нормами Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства"», — говорится в сообщении.