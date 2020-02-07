На заседании комиссии по иностранным делам латвийского Сейма депутаты осудили демонстрируемую западной Европой усталость от Украины и заявили, что готовы подставить Киеву плечо и Польшу. Об этом пишет Sputnik Латвия 6 февраля

«Мы более украинские, чем сами украинцы», — заявила местный депутат Линда Озола от Новой консервативной партии (НКП).

Лондон против герба, а Вашингтон - Бандеры. Почему спецслужбы Запада не любят украинских нацистов © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Однако, по ее словам, у восточноевропейцев солидарность относительно поддержки Украины велика, поэтому Латвия должна «пробуждать союзников», в чем поможет сессия ПАСЕ в Киеве.

Парламентарий Дидзис Шмитс и вовсе заявил, что у Запада к Украине «абсолютное безразличие», поэтому «украинцы могут опереться на Польшу, а также на Балтию».