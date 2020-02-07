«Мы более украинские, чем сами украинцы», — заявила местный депутат Линда Озола от Новой консервативной партии (НКП).
При этом, по ее словам, Запад на Парламентской ассамблее Совета Европы демонстрирует усталость от Украины, идя на поводу у Российской Федерации.
Однако, по ее словам, у восточноевропейцев солидарность относительно поддержки Украины велика, поэтому Латвия должна «пробуждать союзников», в чем поможет сессия ПАСЕ в Киеве.
Парламентарий Дидзис Шмитс и вовсе заявил, что у Запада к Украине «абсолютное безразличие», поэтому «украинцы могут опереться на Польшу, а также на Балтию».