Губернатор Одесской области Максим Куцый на аппаратном совещании попросил руководителей департаментов и управлений написать заявления об увольнении. Об этом вечером 6 февраля сообщила «Думская»

«Я буду помогать». Одесский губернатор Куцый пообещал продолжить декоммунизацию региона © Facebook, Максим Куцый

«Если вы пытаетесь саботировать политику и решения президента через призму моих решений и полномочий, тогда я считаю, нам нет смысла работать вместе… У меня есть большая просьба ко всем руководителям департаментов, управлений, секторов и их первым заместителям: написать заявления по собственному желанию либо по согласию сторон», — заявил он.

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Позже на своей странице в Facebook Куцый повторил просьбу без конкретики, кому именно нужно писать заявления.