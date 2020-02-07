По словам Куцого, чиновники перестали выполнять обязанности, узнав, что губернатор может на текущей неделе не выйти на работу.
«Если вы пытаетесь саботировать политику и решения президента через призму моих решений и полномочий, тогда я считаю, нам нет смысла работать вместе… У меня есть большая просьба ко всем руководителям департаментов, управлений, секторов и их первым заместителям: написать заявления по собственному желанию либо по согласию сторон», — заявил он.
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Позже на своей странице в Facebook Куцый повторил просьбу без конкретики, кому именно нужно писать заявления.