Украинские пограничники запретили российским актерам въезд в страну на десять лет за попытку дважды пересечь границу. Об этом 7 февраля сообщает МВД Украины в Facebook

Во время мероприятий контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда установили, что иностранцы являются участниками лирической комедии «Идеальный свидетель» и согласно уверениям относительно них нет оснований для недопущения в гастрольных мероприятиях.

Когда запретный плод горек. Почему Украина боится артистов российской эстрады © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Пограничники отказали им во въезде и проставили запрет въезда сроком на три года. Еще двое иностранцев из этой группы не смогли подтвердить цель своей поездки, поэтому их также не пропустили. Остальные граждане России отказались ехать на Украину. После завершения всех процедур их вернули в Молдавию.

Через несколько часов эта же группа артистов снова появилась на украинской границе. На этот раз они выбрали другой пункт пропуска, вероятно надеясь, что им все же удастся попасть на Украину.