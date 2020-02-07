Суд удовлетворил иск Портнова к Порошенко и каналу «Прямой» о лживой информации

Суд признал недостоверной информацию, распространенную об адвокате Андрее Портнове телеканалом «Прямой» и сайтом партии экс-президента Петра Порошенко. Об этом Портнов написал вечером 6 февраля в своем Telegram-канале

Портнов рассказал, как именно Порошенко благословил конфедерацию Украины и ЛДНР © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Больше новостей о Портнове читайте в Telegram-канале Украина.ру.

В конце он перевел суть произошедшего с официального языка на повседневный.

«Если простым языком, то суд постановил взять его за тупую гриву и проехать мокрой тряпкой по наглой и воровской роже», — подытожил Портнов.

Иск за клевету против самого СМИ, его владельца Порошенко и партии «Европейская солидарность» был подан юристом в Печерский районный суд Киева 15 августа.