Суд удовлетворил иск Портнова к Порошенко и каналу «Прямой» о лживой информации

«Суд признал полностью недостоверной информацию о якобы передаче мной в Россию материалов уголовного дела ГБР о государственной измене Порошенко, направившего в российский плен украинских моряков для срыва президентских выборов. Суд также обязал фигурантов в течении пяти дней опровергнуть всю распространённую обо мне информацию и взыскать в мою пользу с Порошенко и его партии ЕС денежные средства», — написал адвокат.
Больше новостей о Портнове читайте в Telegram-канале Украина.ру.
В конце он перевел суть произошедшего с официального языка на повседневный.
«Если простым языком, то суд постановил взять его за тупую гриву и проехать мокрой тряпкой по наглой и воровской роже», — подытожил Портнов.
Иск за клевету против самого СМИ, его владельца Порошенко и партии «Европейская солидарность» был подан юристом в Печерский районный суд Киева 15 августа.