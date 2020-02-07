По словам замгенпрокурора, Кива на заседании комитета Рады по правоохранительной деятельности заявил, что Чумак «крышует проституцию и торговлю наркотиками в рамках Киева, а возможно, и страны».
«В связи с тем, что это сказал публичный человек, депутат, выступая на комитете в парламенте в отношении заместителя генерального прокурора, чем совершил мне страшные душевные волнения, мне не остается ничего, кроме как защищаться от клеветы в судебном порядке. Готовлю иск», — написал Чумак.
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Он отметил, что подаст иск на большую сумму.
«Обещаю, что всю ее передам на нужды волонтерской группы "Операция Маэстро" (помогающей украинской армии — ред.). Поэтому и ищу адвоката», — добавил замгенпрокурора.