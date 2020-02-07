Заместитель генпрокурора, главный военный прокурор Украины Виктор Чумак намерен подать в суд против депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ильи Кивы иск о клевете. Об этом он сообщил 6 февраля на своей странице в Facebook

Кива предложил работу водителю, уволенному за сериал из России © Facebook/Илья Кива

«В связи с тем, что это сказал публичный человек, депутат, выступая на комитете в парламенте в отношении заместителя генерального прокурора, чем совершил мне страшные душевные волнения, мне не остается ничего, кроме как защищаться от клеветы в судебном порядке. Готовлю иск», — написал Чумак.

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Он отметил, что подаст иск на большую сумму.

«Обещаю, что всю ее передам на нужды волонтерской группы "Операция Маэстро" (помогающей украинской армии — ред.). Поэтому и ищу адвоката», — добавил замгенпрокурора.