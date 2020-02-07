Адвокат и правозащитник Андрей Гожый на днях в интервью изданию Украина.ру рассказал о последствиях принятия закона о медиа

«Украина: глобальный контекст»: приведет ли законопроект «О медиа» к тотальной цензуре? © Скриншот из видео Украина.ру

Он напомнил, что даже Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) говорит, что журналист не может писать как государственный орган. Журналист высказывает оценочные суждения, критикует, использует метафоры, прибегает к аллюзиям и аллегориям, в некоторых случаях ссылается на слухи. Он пишет статьи, а не исковые заявления.

«Во что они хотят превратить журналистику? Чтобы содержание статьи сводилось к тому, что — сегодня, согласно календарю, утверждённому Кабинетом министров, такое-то число февраля? Вот это они хотят сделать? Задача — уничтожить журналистику. Если эту задачу выполнят, то последствия понятны — журналистики не будет», — добавил Гожый.

По его мнению, в этом случае люди станут узнавать новости в информационном пространстве Российской Федерации, Белоруссии, Молдавии, Казахстана.

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