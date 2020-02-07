«Ну, что их ожидает [независимые СМИ]? Северная Корея ожидает, да и не только их. Кто же будет рисковать жизнью и свободой, деньгами и имуществом, чтобы донести правдивую информацию до читателя, зрителя, слушателя. Будет введён стандарт новостей», — сказал правозащитник.
Он напомнил, что даже Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) говорит, что журналист не может писать как государственный орган. Журналист высказывает оценочные суждения, критикует, использует метафоры, прибегает к аллюзиям и аллегориям, в некоторых случаях ссылается на слухи. Он пишет статьи, а не исковые заявления.
«Во что они хотят превратить журналистику? Чтобы содержание статьи сводилось к тому, что — сегодня, согласно календарю, утверждённому Кабинетом министров, такое-то число февраля? Вот это они хотят сделать? Задача — уничтожить журналистику. Если эту задачу выполнят, то последствия понятны — журналистики не будет», — добавил Гожый.
По его мнению, в этом случае люди станут узнавать новости в информационном пространстве Российской Федерации, Белоруссии, Молдавии, Казахстана.
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