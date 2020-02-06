Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет снова объяснил методологию, по которой рассчитали численность населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года. Об этом он рассказал во время брифинга, который транслировали украинские телеканалы, 6 февраля

«Узник совести». Министр Дубилет назвал условие своей отставки © Facebook, dubilet

Он напомнил, что оценка численности населения была проведена тремя методами. Первый, по его словам, — это данные мобильных операторов. Также были взяты данные статистического обследования домохозяйств, а также данные реестров.

Второй метод, по словам министра, — это данные половозрастной структуры населения с данными реестров, а третий — данные Государственного реестра физических лиц.