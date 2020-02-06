«Мне очень важно, чтобы все видели, что та методика, которую мы сделали, — мы с самого начала показали, как мы ее сделали. И сейчас мы еще раз — шаг за шагом, я хотел бы показать, как мы пришли к тем выводам и тем цифрам, которые мы, в конце концов, получили, для того, чтобы ни у кого не было сомнений о том, что никто не думал мухлевать или говорить неправду», — заявил Дубилет.
Он напомнил, что оценка численности населения была проведена тремя методами. Первый, по его словам, — это данные мобильных операторов. Также были взяты данные статистического обследования домохозяйств, а также данные реестров.
Второй метод, по словам министра, — это данные половозрастной структуры населения с данными реестров, а третий — данные Государственного реестра физических лиц.