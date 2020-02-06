Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Львовскую область. Об этом 6 февраля сообщает Офис президента в Telegram

Зеленский призвал Кабмин в ближайшее время решить вопрос с долгами по зарплате шахтерам © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Новым главой Львовской ОГА стал 38-летний бизнесмен Максим Козицкий, владелец солнечных электростанций на Западной Украине и сын «нефтяного короля» Зиновия Козицкого.

Также сообщается, что Зеленский посетит шахту «Межиричанская» государственного предприятия «Львовуголь» в Червонограде.

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Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что общий долг по зарплате украинским шахтерам на сегодняшний день составляет около $48 миллионов (3 миллиардов рублей).

Зеленский поручил урегулировать ситуацию с задолженностями в ближайшее время.