Глава государства представит новоназначенного главу Львовской областной государственной администрации.
Новым главой Львовской ОГА стал 38-летний бизнесмен Максим Козицкий, владелец солнечных электростанций на Западной Украине и сын «нефтяного короля» Зиновия Козицкого.
Также сообщается, что Зеленский посетит шахту «Межиричанская» государственного предприятия «Львовуголь» в Червонограде.
Подробнее о протестах шахтеров на Украине читайте в Telegram-канале Украина.ру
Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что общий долг по зарплате украинским шахтерам на сегодняшний день составляет около $48 миллионов (3 миллиардов рублей).
Зеленский поручил урегулировать ситуацию с задолженностями в ближайшее время.