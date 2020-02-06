«По сравнению с южным соседом мы выглядим стабильным партнером. Через нас можно перевозить грузы», — пояснил эксперт.
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Он в связи с этим напомнил, что евросоюзовский участок движения поезда Люксембург — Чунцин, который перевозит предметы роскоши из Западной Европы в Китай, обслуживает «дочка» белорусской железной дороги.
Журналист также отметил, что Белоруссия официально является стратегическим партнером Китая: это специальная формула, которая означает достаточно высокий уровень межгосударственных отношений.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Дипломатия анаконды. Итоги турне госсекретаря США в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру