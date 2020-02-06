«Полиция Львовской области задержала подозреваемых в поджоге авто журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук. Проведены обыски. Доказательной базы хватает. Поджигатель — студент. Кто его побудил на такое — устанавливаем», — заявил министр Арсен Аваков.
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Также Аваков отметил, что безопасность журналистов является приоритетом для государства. Как сообщил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале, подозреваемый является гражданином Молдавии.