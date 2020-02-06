Из-за непогоды 600 населенных пунктов в 13 областях Украины и более 10 тысяч абонентов в Донецкой Народной Республике остались без света. Об этом 6 февраля сообщили пресс-центры Госслужбы Украины по ЧС (ГСЧС) и МЧС ДНР

Неожиданно пришедшая зима оставила без света более 40 населенных пунктов Украины © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«В результате осложнения погодных условий (сильный ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях», — говорится в сообщении ГСЧС Украины.

В частности, в Одесской области без света остались 137 населенных пунктов, в Днепропетровской — 120, в Херсонской — 87, в Николаевской — 59, в Кировоградской — 57, в Донецкой — 34, в Полтавской — 27, в Ивано-Франковской — 26, в Запорожской и Черновицкой — по 19, в Черкасской — восемь, в Винницкой — четыре и в Закарпатской — три. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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«Шахтерский район, вследствие погодных условий — обесточены 1937 абонентов, город Шахтерск — обесточен поселок Давыдовка, всего 2535 абонентов частного сектора, шесть социальных объектов; обесточен поселок Молодецкое, всего 477 абонентов частного сектора, два социальных объекта», — сообщила пресс-службы МЧС ДНР.

По данным ведомства, также без света остались почти 6 тысяч абонентов в подконтрольных ДНР Горловке, Тельмановском, Амвросиевском, Старобешевском и Ясиноватском районах. Восстановительные работы запланированы на 6 февраля.

Стоит отметить, что накануне, 5 февраля, из-за непогоды были обесточены только 41 населенный пункт в двух областях Украины.