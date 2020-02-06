Украинские олигархи думают, что они используют в своих интересах группировки праворадикалов, но на самом деле всё наоборот. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру известный политолог и философ Дмитрий Выдрин

«Власть — это не когда твой президент у власти, а когда страной правят твои идеи. В этом плане ультраправые власть уже захватили. Олигархи думают, что это они используют последних в своих интересах, а на деле наоборот. Это ультраправые используют олигархов, корректируя их бизнес, настроение и мировоззрение в своих целях», — заявил эксперт. Группа убийц и ксенофобов. Как националисты трудоустроились в украинском правительстве © Андрей Лубенский

Отвечая на вопрос о том, почему он не возвращается на Украину, Дмитрий Выдрин сказал, что он не сможет там издавать свои книги: «на Украине, особенно в свете последних законов, русскоязычное издательство практически невозможно».

«Да, можно перейти на государственный язык или один из языков ЕС — к ним в стране более щадящие претензии. Но зачем? Я хочу и люблю думать и писать по-русски. Во-вторых, неловко как-то участвовать в фарсе, когда в русскочитающей стране (а Украина даже более русскочитающая, чем русскоговорящая) ханжески делают вид, что моего языка как бы не существует», — сказал политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.