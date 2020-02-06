Донбассу нужно создать свою политсилу вроде львовской партии «Самопомощь», которая отстаивала бы конкретные интересы юго-восточных областей Украины. Об этом рассказал специалист по вопросам региона Энрике Менендес в недавнем интервью Ukrlife.TV

Менендес пояснил, почему Донбасс не переживет даже заморозку конфликта © Екатерина Чеснокова

В нынешнем парламенте, продолжил Менендес, присутствует партия «Голос» рок-музыканта Святослава Вакарчука, которая так же получила голоса в исключительно в западных регионах страны и продолжила выполнять функцию «Самопомощи».

«И если на следующих выборах не будет партии "Голос", те люди, которые составляют ее основу, перетекут в другие проекты, и он тоже будет в парламенте. Где такие же проекты, которые представляют Восточную Украину?», — задается вопросом специалист.

По его мнению, «Партия мэров» не смогла справиться с этой функцией, а «Оппозиционная платформа — За жизнь» при всех ее позитивных идеях живет в телевизоре и серьезно не занимается проблемами региона.