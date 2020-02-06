«Была "Самопомощь". Будучи региональной партией, которая выиграла выборы только в трех областях, она, тем не менее, могла быть парламентской фракцией. Они проиграли не потому, что идея плохая, а потому что Садовой выбрал неправильную стратегию развития», — считает эксперт.
В нынешнем парламенте, продолжил Менендес, присутствует партия «Голос» рок-музыканта Святослава Вакарчука, которая так же получила голоса в исключительно в западных регионах страны и продолжила выполнять функцию «Самопомощи».
«И если на следующих выборах не будет партии "Голос", те люди, которые составляют ее основу, перетекут в другие проекты, и он тоже будет в парламенте. Где такие же проекты, которые представляют Восточную Украину?», — задается вопросом специалист.
По его мнению, «Партия мэров» не смогла справиться с этой функцией, а «Оппозиционная платформа — За жизнь» при всех ее позитивных идеях живет в телевизоре и серьезно не занимается проблемами региона.