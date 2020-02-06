По его словам, если землю будут продавать исключительно гражданам Украины, в ограниченных размерах, то ничего страшного не произойдёт.
«Но если речь идёт о продаже земли иностранцам и латифундистам, то последствия могут быть серьёзными, могут быть и бунты. Оружия много у людей, большинство "атошников", которые воевали на Донбассе, сельские жители, и они арсеналы целые привезли. Поэтому, думаю, последствия могут быть даже катастрофическими на местах», — предостерег он.
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