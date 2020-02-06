Украинцы по-разному относятся к перспективе продажи земли: просто к рынку земли относятся не негативно, а вот к перспективе продажи земли иностранцам и латифундистам - плохо. Об этом на днях сказал адвокат и правозащитник Андрей Гожый в интервью изданию Украина.ру

Закон о рынке земли уже не устраивает ни Запад, ни олигархов. Зачем он вообще нужен? - Молчанов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Но если речь идёт о продаже земли иностранцам и латифундистам, то последствия могут быть серьёзными, могут быть и бунты. Оружия много у людей, большинство "атошников", которые воевали на Донбассе, сельские жители, и они арсеналы целые привезли. Поэтому, думаю, последствия могут быть даже катастрофическими на местах», — предостерег он.

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