Предварительное заседание суда проходит в среду, 5 февраля. Подробности этого дела пока не сообщаются.
В мае 2015 года Кабинет министров Украины Арсения Яценюка утвердил план строительства линии оборонительных сооружений на российско-украинской государственной границе, линии соприкосновения на Донбассе и админграницы с Крымом.
Проектом предусматривалось, что строительство завершат в 2018 году и потратят на него 4,136 млрд грн (около 10 млрд рублей).
В августе 2016 года Госпогранслужбе пернесла срок завершения работ на 2020 год из-за нехватки финансирования.
НАБУ начало следствие по проекту «Стена» 29 марта 2016 года. Через полтора года, 8 августа 2017 года ведомство задержало семерых подозреваемых, в том числе высокопоставленных офицеров погранслужбы и директоров фирм-подрядчиков.