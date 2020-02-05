Высший антикоррупционный суд Украины приступил к рассмотрению дела о хищениях госсредств при строительстве так называемой стены Яценюка. Об этом 5 февраля со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости

Предварительное заседание суда проходит в среду, 5 февраля. Подробности этого дела пока не сообщаются.

В мае 2015 года Кабинет министров Украины Арсения Яценюка утвердил план строительства линии оборонительных сооружений на российско-украинской государственной границе, линии соприкосновения на Донбассе и админграницы с Крымом.

Проектом предусматривалось, что строительство завершат в 2018 году и потратят на него 4,136 млрд грн (около 10 млрд рублей).

«Сеня, деньги вперед!» НАБУ уличило экс-премьера Украины Яценюка в торговле депутатскими мандатами © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

НАБУ начало следствие по проекту «Стена» 29 марта 2016 года. Через полтора года, 8 августа 2017 года ведомство задержало семерых подозреваемых, в том числе высокопоставленных офицеров погранслужбы и директоров фирм-подрядчиков.