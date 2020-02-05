Предварительное заседание суда проходит в среду, 5 февраля. Подробности этого дела пока не сообщаются.

В мае 2015 года Кабинет министров Украины Арсения Яценюка утвердил план строительства линии оборонительных сооружений на  российско-украинской государственной границе, линии соприкосновения на Донбассе и админграницы с Крымом.

Проектом предусматривалось, что строительство завершат в 2018 году и потратят на него 4,136 млрд грн (около 10 млрд рублей).

«Сеня, деньги вперед!» НАБУ уличило экс-премьера Украины Яценюка в торговле депутатскими мандатами
«Сеня, деньги вперед!» НАБУ уличило экс-премьера Украины Яценюка в торговле депутатскими мандатами
© РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк
В августе 2016 года Госпогранслужбе пернесла срок завершения работ на 2020 год из-за нехватки финансирования.

НАБУ начало следствие по проекту «Стена» 29 марта 2016 года. Через полтора года, 8 августа 2017 года ведомство задержало семерых подозреваемых, в том числе  высокопоставленных офицеров погранслужбы и директоров фирм-подрядчиков.

 

 

 