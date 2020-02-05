Ранее министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда сообщила о планах разделения своего ведомства и создании отдельного Министерства по вопросам реинтеграции Донбасса.
«Было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий. Это даст нам возможность гораздо эффективней работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и является временно перемещенными лицами», — заявил Гончарук.
Подробнее о работе Кабинета министров Украины читайте в Telegram-канале Украина.ру
Ранее Зеленский заявил, что ждет предложений от главы правительства по разделению не только Министерства по делам ветеранов, но и Министерства культуры, а также о новой концепции работы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.