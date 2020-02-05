Кабинет министров Украины во исполнение поручения президента Владимира Зеленского решил создать министерство, которое займется реинтеграцией Донбасса. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил во время совещания в Офисе президента, передает пресс-служба главы государства 4 февраля

«Реинтеграция в Украину нереальна». Журналисты Донбасса о будущем региона © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк Оксана Коляда сообщила о планах разделения своего ведомства и создании отдельного Министерства по вопросам реинтеграции Донбасса.

«Было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий. Это даст нам возможность гораздо эффективней работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и является временно перемещенными лицами», — заявил Гончарук.

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Ранее Зеленский заявил, что ждет предложений от главы правительства по разделению не только Министерства по делам ветеранов, но и Министерства культуры, а также о новой концепции работы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.