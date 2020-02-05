Госсекретарь США Майкл Помпео не мог сказать, что Крым потерян для Украины навсегда, поскольку это противоречит официальной позиции Вашингтона. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский 4 февраля в комментарии изданию «Взгляд»

«Не могут не считаться». Погребинский о том, как именно России следует вести себя с Украиной © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

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Прежде всего эксперт усомнился в достоверности информации от «Нового времени», назвав его «грубым, хамским и антироссийским мусорным журналом», который издается близкими к Джорджу Соросу структурами.

«Мне трудно представить, что Помпео — опытный политик с многолетним стажем — может позволить себе такие высказывания. Потому что они стопроцентно станут публично известными и точно не пойдут на пользу избирательной кампании Трампа. Поэтому я сомневаюсь в достоверности этих слов», — сказал Погребинский.

Возможно, рассуждает политолог, дипломат мог сказать, что вопрос Крыма — не самая актуальная тема, но он не мог сказать, что полуостров для Киева потерян — это противоречит официальной позиции США, которая многократно была озвучена и описана в законодательных актах Конгресса и Сената.

Кроме того, Помпео публично сказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, что США никогда не признают Крым российским, подчеркнул специалист.

С другой стороны, по его мнению, сейчас Помпео находится в психологически неустойчивом состоянии (о чем свидетельствует его брань в адрес журналистки, которая спросила его об Украине) и поэтому мог по неосторожности сказать все, что угодно.