Украинские политики считают, что пока есть что продать, надо продать, упаковаться и залечь на дно. Об этом на днях заявил известный украинский композитор Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Волга: Когда под суд пойдут Аваков, Парубий, Турчинов и Яценюк? © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Он добавил, что украинские олигархи хотят быть богатыми не в абсолютных измерениях, а в сравнении с соседом.

«Я должен быть богаче соседа, иначе я буду плохо спать. "Пацаны не поймут". Меня заело это царство жлобья!», — возмутился Быстряков.

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