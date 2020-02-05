«Вот, например, Гройсман. Был премьер-министр, а теперь его просто нет нигде. Видно, хлопец упаковался, решил, что ему хватит, и где-то залег. Яценюк тоже где-то залег, но он все не уймется. Мало ему, что он купил 25 участков Майами. Не нахватался еще. Такой субтильный, а жрет в три горла», — сказал композитор.
Он добавил, что украинские олигархи хотят быть богатыми не в абсолютных измерениях, а в сравнении с соседом.
«Я должен быть богаче соседа, иначе я буду плохо спать. "Пацаны не поймут". Меня заело это царство жлобья!», — возмутился Быстряков.
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