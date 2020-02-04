Грузинские студенты, обучающиеся за рубежом, протестуют против нового правила, согласно которому для перевода в грузинские вузы необходимо сдавать экзамены по общим навыкам. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщило издание Sputnik Грузия

Украинские вузы выпускают не готовых к работе специалистов — министр © прес-служба Міністерства освіти та науки України / Konstantin Polishchuk | прес-служба Міністерства освіти та науки України / Konstantin Polishchuk | Перейти в фотобанк устроили акцию протеста у Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии. Участники установили у здания ведомства палатки и принесли плакаты «Снимите дополнительную регуляцию», «Учеба приоритет страны», «Нет регуляциям».

«Мы опротестовываем то, что для нас установили барьер, и мы должны сдавать экзамен по общим навыкам. Для других стран подобного барьера не существует, а для нас есть. Мы продолжим протест, прибегнем к крайним мерам», — заявила одна из участниц акции журналистам.

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В министерстве студентам ответили, что, поступая в зарубежные вузы, они удовлетворяли требования других стран, а сейчас «настало время удовлетворить требования и законы Грузии».