Встреча в Кишеневе состоялась по инициативе молдавской стороны.
«В ходе встречи молдавская сторона детально проинформировала о предпринимаемых в РМ действиях, нацеленных на недопущение распространения вируса. В свою очередь, компетентные представители ПМР рассказали о том, как соответствующая работа организована в Приднестровье», — говорится в сообщении.
Стороны договорились о взаимодействии по вопросам предупреждения и выявления случаев заражения коронавирусом.
Подробнее о распространении коронавируса читайте в Telegram-канале Украина.ру
По последним данным, число заболевших коронавирусом 2019-nCoV по всему миру превысило 20,6 тысячи пациентов, умерли 427 человек. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны.