Представители сферы здравоохранения Молдавии и Приднестровской Молдавской Республики будут сотрудничать ради предотвращения распространения китайского коронавируса. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Приднестровья

Выдержит ли украинская экономика удар коронавирусом © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк состоялась по инициативе молдавской стороны.

«В ходе встречи молдавская сторона детально проинформировала о предпринимаемых в РМ действиях, нацеленных на недопущение распространения вируса. В свою очередь, компетентные представители ПМР рассказали о том, как соответствующая работа организована в Приднестровье», — говорится в сообщении.

Стороны договорились о взаимодействии по вопросам предупреждения и выявления случаев заражения коронавирусом.

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По последним данным, число заболевших коронавирусом 2019-nCoV по всему миру превысило 20,6 тысячи пациентов, умерли 427 человек. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны.