Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инициатива США по палестино-израильскому урегулированию не соответствует международным параметрам, и предупредил, что аннексия оккупированных территорий на западном берегу реки Иордан «не останется без ответа», следует из пресс-релиза ведомства, распространенного во вторник, 4 февраля

Президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта так называемую «сделку века». Он предусматривает создание двух независимых государств, в том числе палестинского со столицей в части Восточного Иерусалима.

«Мы особенно обеспокоены заявлениями о возможности аннексии Иорданской долины и других территорий на Западном берегу. В соответствии с нормами международного права и соответствующими резолюциями Совета безопасности ООН, ЕС не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными с 1967 года. Действия, ведущие к аннексии, в случае если они будут предприняты, не могут остаться без ответа», — цитируются слова Борреля на сайте дипведомства ЕС.

Израильский политолог: Трамповская «сделка века» направлена против Израиля © Facebook, Solomon Mann | Перейти в фотобанк

Чтобы построить справедливый и прочный мир, неразрешенные вопросы, связанные с окончательным статусом, должны быть разрешены путем прямых переговоров между двумя сторонами, уточняется в заявлении.