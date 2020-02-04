Министр Дубилет рассказал, что в Кабмине нужно уничтожить после парикмахерской
Министр Дубилет рассказал, что в Кабмине нужно уничтожить после парикмахерской
© Facebook, dubilet
Он рассказал, что есть планы приглашать на заседания представителей бизнес-ассоциаций и общественности, которых могут коснуться рассматриваемые правительством нормативно-правовые акты. 

«Прессу сложно приглашать на такие дискуссии, потому что они получаются не такие искренние», — заявил он.