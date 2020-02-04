Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет считает, что работа комитетов правительства будет менее эффективной, если доступ к ним открыть журналистам. Об этом он рассказал в интервью «Интерфакс-Украина» 4 февраля
Он рассказал, что есть планы приглашать на заседания представителей бизнес-ассоциаций и общественности, которых могут коснуться рассматриваемые правительством нормативно-правовые акты.
«Прессу сложно приглашать на такие дискуссии, потому что они получаются не такие искренние», — заявил он.
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