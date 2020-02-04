Украинцы больше всего ожидают от президента Владимира Зеленского прекращения войны на востоке Украины. Об этом свидетельствует социологический опрос группы «Рейтинг», который был обнародован 4 февраля

За это проголосовали 64% участников опроса.

«Усиления борьбы с коррупцией ожидают 45%, возрождения промышленности — 30%, повышения социальных стандартов — 24%, повышения качества медицины — 22%. За последние месяцы возросла значимость запросов на прекращение войны и возрождение промышленности», — говорится в результатах.

Треть украинцев предпочитают свое благосостояние правам и свободам - опрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По 5% голосов набрали возрождение аграрного сектора и повышение международного имиджа государства. За защиту украинского языка и культуры проголосовали 4% респондента, столько же проголосовали за другие сферы. 5% опрошенных отметили, что им сложно ответить.

Опрос проводился 22-26 ноября 2019 года. Были опрошены 2500 человек. Ошибка репрезентативности исследования, которое проводилось методом личного формализованного интервью (face-to-face), — не более 2%.