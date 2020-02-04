За это проголосовали 64% участников опроса.
«Усиления борьбы с коррупцией ожидают 45%, возрождения промышленности — 30%, повышения социальных стандартов — 24%, повышения качества медицины — 22%. За последние месяцы возросла значимость запросов на прекращение войны и возрождение промышленности», — говорится в результатах.
Уменьшения влияния олигархов на политику ожидают 11%, стимулирования развития бизнеса — 8%, укрепления обороноспособности страны — 6%. Столько же отдали голоса за реформирование научной и образовательной сфер.
По 5% голосов набрали возрождение аграрного сектора и повышение международного имиджа государства. За защиту украинского языка и культуры проголосовали 4% респондента, столько же проголосовали за другие сферы. 5% опрошенных отметили, что им сложно ответить.
Опрос проводился 22-26 ноября 2019 года. Были опрошены 2500 человек. Ошибка репрезентативности исследования, которое проводилось методом личного формализованного интервью (face-to-face), — не более 2%.