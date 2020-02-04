Президент Украины Владимир Зеленский является фигурой политической, а отношение к любой политической фигуре всегда неоднозначное. Об этом рассказал донецкий тележурналист и блогер Рамиль Замдыханов в интервью изданию Украина.ру

Рамиль Замдыханов об отставке Суркова и украинском ТВ-канале для Донбасса — видео ©

По его словам, часть дончан в отношении Зеленского питала и питает определенные надежды, связанные с тем, что он заменит однозначно агрессивный курс Петра Порошенко в пользу компромисса, который позволит принести мир в регион.

«Не возьмусь сказать, сколько их в процентах, это дело социологов, но такие люди определенно есть. Другое дело, что большая часть людей Донбасса за период после выборов в Зеленском успела разочароваться», — считает Замдыханов.

Пока не произошло ничего такого, добавил журналист, что выгодно отличало бы Зеленского от предыдущей власти, поскольку число обстрелов в Донбассе не только не уменьшилось, но даже несколько возросло.

Но как бы там ни было, резюмировал собеседник издания, большая часть жителей региона не теряет надежду, что эта война обязательно закончится, — если не при Зеленском, то при другом президенте.