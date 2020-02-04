Эксперт напомнил, что во втором туре президентских выборов Зеленский получил 73% голосов, а около 25% украинского населения голосовали против него, в связи с чем отношение к нему в Донецке тоже не будет однозначным.
По его словам, часть дончан в отношении Зеленского питала и питает определенные надежды, связанные с тем, что он заменит однозначно агрессивный курс Петра Порошенко в пользу компромисса, который позволит принести мир в регион.
«Не возьмусь сказать, сколько их в процентах, это дело социологов, но такие люди определенно есть. Другое дело, что большая часть людей Донбасса за период после выборов в Зеленском успела разочароваться», — считает Замдыханов.
Пока не произошло ничего такого, добавил журналист, что выгодно отличало бы Зеленского от предыдущей власти, поскольку число обстрелов в Донбассе не только не уменьшилось, но даже несколько возросло.
Но как бы там ни было, резюмировал собеседник издания, большая часть жителей региона не теряет надежду, что эта война обязательно закончится, — если не при Зеленском, то при другом президенте.