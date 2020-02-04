«"Задушить в объятиях". Я думаю, именно эту методику будет использовать Запад. Белоруссия вполне может превратиться в аналог современной Украины в ходе мирного транзита власти», — рассуждает эксперт.
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Даже если следующим президентом не будет откровенно прозападный глава МИД Владимир Макей, подчеркнул политолог, он все равно будет иметь антирусскую ориентацию, потому что других политиков в окружении Александра Лукашенко сейчас нет.
«Пророссийское поле в республике полностью зачищено. В такой ситуации устраивать Майдан было бы неразумно и нерационально», — пояснил Аверьянов-Минский.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.