Повторение в Белоруссии Майдана по украинскому сценарию сегодня вряд ли возможно, поскольку для переформатирования республики в русофобское государство есть другие инструменты. Об этом рассказал политолог Кирилл Аверьянов-Минский на недавней пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича»

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Даже если следующим президентом не будет откровенно прозападный глава МИД Владимир Макей, подчеркнул политолог, он все равно будет иметь антирусскую ориентацию, потому что других политиков в окружении Александра Лукашенко сейчас нет.

«Пророссийское поле в республике полностью зачищено. В такой ситуации устраивать Майдан было бы неразумно и нерационально», — пояснил Аверьянов-Минский.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.