Если американский финансист Джордж Сорос потеряет влияние над Украиной, дружба России и Украины возродится. Об этом на днях заявил известный композитор Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Царев: Тимошенко ищет спонсоров, а Сорос Украине - нового премьера © РИА Новости, Нина Зотина Дональд Трамп склоняется к дружбе с Россией и к тому, чтобы перестать финансировать «эту черную дыру, которая сейчас называется Украиной».

«Европа не особенно хочет дружить с нами, потому что она видит, какое здесь царство коррупции и морального разврата. Остается Сорос, один Сорос, который здесь укрепился очень сильно. Он нафаршировал своими детками все правительство, которое, бог знает, что творит. Он вложил немало денег сюда. Если Сороса отсюда подвинут, у нас все будет нормально. Возродится и дружба с Россией», — сказал композитор.

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