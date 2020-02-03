Житомирские врачи не нашли коронавирусную инфекцию у ребенка, который вернулся с отдыха из Китая. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба Житомирского областного лабораторного центра Минздрава Украины

Украина ждет коронавирус. Кабмин ввел режим повышенной готовности © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Тест-систем для выявления коронавируса в Житомирской области нет, поэтому врачи проверяли пациента на другие вирусные инфекции. Всего медики провели 15 бесплатных исследований.

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«По результатам этих исследований был выделен "аденовирус". В очаге своевременно и в полном объеме проведены противоэпидемические мероприятия. Учитывая данные вирусологических исследований, клинические данные, данные наблюдения за контактными, диагноз "коронавирусная инфекция" не подтвержден», — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), по данным на 3 февраля, сообщила о более 14, 5 тысячи зараженных. Эпидемия уже унесла жизни 361 человека.