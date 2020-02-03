По неизвестной причине загорелся один из вагонов пригородной электрички, которая стояла в депо без пассажиров. Об этом 3 февраля сообщает «Информатор»

«3 февраля в Киеве по адресу улица Качалова, 5 произошел пожар. Огонь охватил один из вагонов электропоезда, который стоит в депо. На месте спасатели работают над локализацией возгорания», — говорится в сообщении.

Погибшие в одесском колледже преподаватель и пожарный получили звание Героя Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Отмечается, что в 13:52 (14:52 по мск) возгорание удалось локализовать, а в 13:56 (14:56 по мск) — ликвидировать.

После ликвидации в пресс-службе ГСЧС сообщили, что возгорание произошло в туалете промежуточного вагона. Огонь повредил туалет, тамбур и частично салон вагона.