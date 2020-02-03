«3 февраля в Киеве по адресу улица Качалова, 5 произошел пожар. Огонь охватил один из вагонов электропоезда, который стоит в депо. На месте спасатели работают над локализацией возгорания», — говорится в сообщении.
На тушение направили спасателей из ближайших частей. Перед тушением вагон обесточили. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Отмечается, что в 13:52 (14:52 по мск) возгорание удалось локализовать, а в 13:56 (14:56 по мск) — ликвидировать.
После ликвидации в пресс-службе ГСЧС сообщили, что возгорание произошло в туалете промежуточного вагона. Огонь повредил туалет, тамбур и частично салон вагона.