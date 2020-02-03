Эпидемия пневмонии, которую вызывает коронавирус нового типа, достигнет пика через 10-14 дней. Об этом 3 февраля сообщает China News со ссылкой на главу специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшаня

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