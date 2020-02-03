По его словам, китайские власти должны усиливать профилактику распространения вируса и не ослаблять бдительность.
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Накануне на Филиппинах зарегистрировали первую смерть от коронавирусной инфекции за пределами Китая. По состоянию на 3 февраля количество погибших составляет 361 человек.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о 14 557 подтвержденных случаях заболевания.
Из-за опасности распространения эпидемии Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем. На Украине коронавирус пока не подтвердился.