Политик подчеркнул, что Киеву необходима корректировка политической системы, без которой возникнет угроза целостности государства.
«Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться», — заявил Саакашвили
По его словам, местные олигархи в разных частях страны «обросли деньгами и частными армиями».
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«Эти люди никуда не уходят просто так, они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять "украин"», — заключил экс-президент Грузии.
Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В 2015-м он получил украинское гражданство и стал губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016 года Петр Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.