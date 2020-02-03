Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на днях в эфире телеканала «112» заявил, что Украина может распасться на несколько государств

Саакашвили собирается стать мэром Одессы — СМИ © Facebook Rubi Nesi

«Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться», — заявил Саакашвили

По его словам, местные олигархи в разных частях страны «обросли деньгами и частными армиями».

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«Эти люди никуда не уходят просто так, они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять "украин"», — заключил экс-президент Грузии.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В 2015-м он получил украинское гражданство и стал губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016 года Петр Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.