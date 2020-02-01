Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал СССР наряду с гитлеровской Германией виновником развязывания Второй мировой войны.
«С другой стороны, надо работать с такими европейскими институтами, как суд по правам человека. Теми, с которыми не может не считаться украинская власть», — указал эксперт.
Зеленский, рассуждает политолог, не выполняет своих предвыборных обещаний, однако все его обещания были не слишком внятными, что и позволило ему получить на выборах голоса от самых разных слоев населения.
Такой богатый урожай Зеленскому удалось собрать на фоне неприятия Петра Порошенко. А сейчас Зеленский продолжает курс на вытеснение русского языка, начатый еще при президентстве Леонида Кучмы, добавил Погребинский.