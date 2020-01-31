«В больницу она обратилась сама, потому что заболела — у нее повысилась температура, появились насморк и кашель. Девушка сообщила, что на днях вернулась из Китая. Поэтому ее сразу доставили в инфекционную больницу», — говорится в сообщении.
Поскольку теста на коронавирус на Украине нет, медики решили пойти методом исключения, и взяли анализы для проверки гриппа и ОРВИ. Также отмечается, что еще один больной, который на днях вернулся из Китая, изолирован в Львовскую инфекционную больницу. Мужчина тоже решил обратиться к врачам, когда заболел.