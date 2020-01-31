Медики положили на карантин в инфекционный бокс 22-летнюю украинку, которая вернулась из Китая в Ровно, а также мужчину в Львове, который также недавно был в Китае. Об этом 31 января сообщает ТСН

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