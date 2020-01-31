В «Нафтогазе» перечислили регионы, которые оставят без отопления

«Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период. Компания письменно уведомила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов», — заявили в «Нафтогазе».
Общая сумма задолженности составляет более 406 млн гривен (свыше 1 млрд рублей) с учетом стоимости газа, потребленного в декабре.
Заплатить за использованное голубое топливо нужно было до 25 января.
«Нафтогаз» обнародовал список населенных пунктов с указанием должников, в него вошли 18 предприятий в 15 населённых пунктах (среди них Кривой Рог, Одесса, Днепр, Сумы и другие).