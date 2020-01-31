В «Нафтогазе» перечислили регионы, которые оставят без отопления

Жители 15 населенных пунктов Украины могут остаться без отопления с 1 февраля из-за того, что предприятия теплокоммунэнерго, подающие тепло, на расплатились за использованный газ. Об этом 31 января сообщает socportal.info со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза»

«Минус 50% тарифа на тепло». Насколько реально «интересное решение» Зеленского © Украина.ру/Стрингер Общая сумма задолженности составляет более 406 млн гривен (свыше 1 млрд рублей) с учетом стоимости газа, потребленного в декабре. Заплатить за использованное голубое топливо нужно было до 25 января. «Нафтогаз» обнародовал список населенных пунктов с указанием должников, в него вошли 18 предприятий в 15 населённых пунктах (среди них Кривой Рог, Одесса, Днепр, Сумы и другие).