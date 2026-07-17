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В США хотят запретить строить ЦОДы: Пироженко о кризисе американской модели ИИ

В США хотят запретить строить ЦОДы: Пироженко о кризисе американской модели ИИ - 17.07.2026 Украина.ру

В США хотят запретить строить ЦОДы: Пироженко о кризисе американской модели ИИ

В конгрессе США обсуждается введение общенационального моратория на строительство центров обработки данных, отмечает автор. Причина — колоссальные затраты на электроэнергию и протесты населения, тогда как Китай планомерно создает сеть ЦОДов за 295 млрд долларов. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Виктор Пироженко

2026-07-17T12:24

2026-07-17T12:24

2026-07-17T12:24

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Анализируя американскую модель развития ИИ, Пироженко отмечает, что в США нарастают противоречия между бизнесом, властью и обществом."На фоне масштабных планов КНР по строительству ЦОДов, централизованно согласованных с интересами охраны окружающей среды и интересами населения, в США наблюдается растерянность в отношении путей развития инфраструктуры отрасли ИИ", — поясняет автор.Пироженко подчеркивает, что в конгрессе США обсуждается введение общенационального моратория на строительство центров обработки данных, которые являются важнейшим звеном инфраструктуры ИИ. По его словам, ключевые проблемы — это колоссальные затраты на электроэнергию и обеспокоенность населения экологическими последствиями безудержного строительства."В США приняли закон о защите налогоплательщиков, согласно которому крупные технологические компании обязались покрывать собственные расходы на электроэнергию для ЦОДов", — резюмирует автор материала.Полный текст статьи Виктора Пироженко "Искусственный интеллект как поле конкуренции американской и китайской политической модели" на сайте Украина.ру.Сбивать спутники Starlink России придется только в случае глобального конфликта. Сейчас идет работа над созданием единого информационного поля, которое позволит видеть беспилотники заранее. Подробнее об этом — в интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.

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