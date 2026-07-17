В США хотят запретить строить ЦОДы: Пироженко о кризисе американской модели ИИ - 17.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260717/v-ssha-khotyat-zapretit-stroit-tsody-pirozhenko-o-krizise-amerikanskoy-modeli-ii-1081573465.html
В США хотят запретить строить ЦОДы: Пироженко о кризисе американской модели ИИ
В США хотят запретить строить ЦОДы: Пироженко о кризисе американской модели ИИ - 17.07.2026 Украина.ру
В США хотят запретить строить ЦОДы: Пироженко о кризисе американской модели ИИ
В конгрессе США обсуждается введение общенационального моратория на строительство центров обработки данных, отмечает автор. Причина — колоссальные затраты на электроэнергию и протесты населения, тогда как Китай планомерно создает сеть ЦОДов за 295 млрд долларов. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Виктор Пироженко
2026-07-17T12:24
2026-07-17T12:24
новости
сша
китай
украина.ру
главные новости
главное
компьютер
ии (искусственный интеллект)
технологии
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101361/10/1013611072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_830feb4da9da8c798198d729722eb46e.jpg
Анализируя американскую модель развития ИИ, Пироженко отмечает, что в США нарастают противоречия между бизнесом, властью и обществом."На фоне масштабных планов КНР по строительству ЦОДов, централизованно согласованных с интересами охраны окружающей среды и интересами населения, в США наблюдается растерянность в отношении путей развития инфраструктуры отрасли ИИ", — поясняет автор.Пироженко подчеркивает, что в конгрессе США обсуждается введение общенационального моратория на строительство центров обработки данных, которые являются важнейшим звеном инфраструктуры ИИ. По его словам, ключевые проблемы — это колоссальные затраты на электроэнергию и обеспокоенность населения экологическими последствиями безудержного строительства."В США приняли закон о защите налогоплательщиков, согласно которому крупные технологические компании обязались покрывать собственные расходы на электроэнергию для ЦОДов", — резюмирует автор материала.Полный текст статьи Виктора Пироженко "Искусственный интеллект как поле конкуренции американской и китайской политической модели" на сайте Украина.ру.Сбивать спутники Starlink России придется только в случае глобального конфликта. Сейчас идет работа над созданием единого информационного поля, которое позволит видеть беспилотники заранее. Подробнее об этом — в интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
сша
китай
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101361/10/1013611072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8d28896cfe00cbf65671000df2cdc45b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, китай, украина.ру, главные новости, главное, компьютер, ии (искусственный интеллект), технологии, мир без границ, конгресс сша, компьютерные технологии, украина.ру дзен, новости украина ру
Новости, США, Китай, Украина.ру, Главные новости, главное, компьютер, ИИ (искусственный интеллект), технологии, Мир без границ, Конгресс США, компьютерные технологии, Украина.ру Дзен, новости Украина ру

В США хотят запретить строить ЦОДы: Пироженко о кризисе американской модели ИИ

12:24 17.07.2026
 
© РИА Новости . Вадим Жернов / Перейти в фотобанкУстановка программно-аппаратного комплекса на избирательном участке в Санкт-Петербурге
Установка программно-аппаратного комплекса на избирательном участке в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости . Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В конгрессе США обсуждается введение общенационального моратория на строительство центров обработки данных, отмечает автор. Причина — колоссальные затраты на электроэнергию и протесты населения, тогда как Китай планомерно создает сеть ЦОДов за 295 млрд долларов. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Виктор Пироженко
Анализируя американскую модель развития ИИ, Пироженко отмечает, что в США нарастают противоречия между бизнесом, властью и обществом.
"На фоне масштабных планов КНР по строительству ЦОДов, централизованно согласованных с интересами охраны окружающей среды и интересами населения, в США наблюдается растерянность в отношении путей развития инфраструктуры отрасли ИИ", — поясняет автор.
Пироженко подчеркивает, что в конгрессе США обсуждается введение общенационального моратория на строительство центров обработки данных, которые являются важнейшим звеном инфраструктуры ИИ.
По его словам, ключевые проблемы — это колоссальные затраты на электроэнергию и обеспокоенность населения экологическими последствиями безудержного строительства.
"В США приняли закон о защите налогоплательщиков, согласно которому крупные технологические компании обязались покрывать собственные расходы на электроэнергию для ЦОДов", — резюмирует автор материала.
Полный текст статьи Виктора Пироженко "Искусственный интеллект как поле конкуренции американской и китайской политической модели" на сайте Украина.ру.
Сбивать спутники Starlink России придется только в случае глобального конфликта. Сейчас идет работа над созданием единого информационного поля, которое позволит видеть беспилотники заранее. Подробнее об этом — в интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАКитайУкраина.руГлавные новостиглавноекомпьютерИИ (искусственный интеллект)технологииМир без границКонгресс СШАкомпьютерные технологииУкраина.ру Дзенновости Украина ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:31Зеленский назначил экс-главу МВД Клименко секретарём СНБО
14:31В Польше резко возросло число нападений на украинцев из-за ксенофобии — Rzeczpospolita
14:28Эксперт: "Удары по АЗС и логистике ВСУ — путь к удушению военной промышленности Украины"
14:27Британия подготовила десятки тысяч украинских военнослужащих
14:20"Нафтогаз" атакован, удары по объектам в Харькове, Сумах и Одессе. Новости СВО
14:02Экс-премьер Украины назвал митинги "проплаченными нацистами": ничем не грозят и скоро закончатся
14:00Почести нацистам, провалы ВСУ, тщетные попытки Запада навредить. Хроника событий на 14:00 17 июля
13:45Коррумпированный военком Ровно стал спонсором ВСУ
13:44Дешевые дроны для пехоты и технологичные ноу-хау: Мягков о стратегии развития ВПК
13:44Крым: еда, вода, бензин и электричество. Что происходит?
13:31В Полтаве ломают кости при насильственной мобилизации
13:25Такер Карлсон предупредил о риске народной революции в США
13:20Украинский подполковник обеспечил любовницу "боевыми" выплатами
12:57"Китайская угроза" в ИИ: расследование конгресса США подтверждает успех КНР
12:4617 июля 2026 года, утренний эфир
12:36Европа расширяет помощь Киеву: пора наносить ущерб дальнему тылу Украины
12:36Трампу готовят "адские" санкции, Зеленскому — отставку: двойной удар из Вашингтона
12:30Киевский режим озабочен эксгумацией, Белоруссия нарастила ВВП. Новости к этому часу
12:29В США выступили со срочным призывом: Европа должна сама платить за свою оборону
12:25Европа отодвинула Украину на 2035 год — Зеленский остался ни с чем
Лента новостейМолния